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Маркл и Миддлтон начали «дружить» по просьбе PR-менеджера

Королевский обозреватель Кэти Николл считает, что Елизавета II наняла специального эксперта, который занимается налаживанием взаимоотношений жен принцев.

Маркл и Миддлтон начали «дружить» по просьбе PR-менеджера
Вражда между Кейт Миддлтон и Меган Маркл сильно портила имидж королевской семьи Фото: Globallookpress.com

Отношения между Кейт Миддлтон и Меган Маркл волнуют огромное количество поклонников королевской семьи. Сразу после появления герцогини Сассекской во дворце поклонники венценосной семьи рассчитывали, что они с супругой принца Уильяма немедленно должны стать лучшими подругами.

У жен принцев между тем не так много общего, помимо, собственно, мужей принцев. Им обеим по 37 лет, теперь они обе матери, но на этом, пожалуй, и все. Герцогини очень отличаются по характеру, мировоззрению и прошлой жизни до свадьбы. Кроме того, взрослые люди имеют право не дружить с каждой предложенной кандидатурой и не оправдывать ничьих ожиданий.

Но речь идет не о простых взрослых людях, а о членах королевской семьи, которая всегда на виду, так что королева решила взять дело в свои руки. На недавнем Уимблдонском турнире Кейт и Меган появились вместе. Жены принцев сидели рядом, смеялись, переговаривались и производили впечатление лучших подружек. Фанаты выдохнули с облегчением: кажется, вражде конец. Но не все так просто.

Королевский обозреватель Кэти Николл рассказала ET, что совместный светский выход был всего лишь пиар-ходом для улучшения имиджа августейшего семейства. По ее словам, Елизавету задевают слухи о вражде невесток, она не выносит сплетен о своей семье и наняла PR-менеджера, который должен разобраться с неприятной ситуацией.

«Их совместное появление, несомненно, принесло радость поклонникам, но эта откровенная демонстрация дружбы была направлена на то, чтобы погасить слухи о вражде между парами», — объяснила Николл.

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Маркл и Миддлтон начали «дружить» по просьбе PR-менеджера
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