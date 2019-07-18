10-летняя дочь МакSим впервые покрасила волосы

МакSим редко показывает дочерей в социальных сетях, но не могла не запечатлеть важный момент из жизни 10-летней Саши. Девочка впервые покрасила волосы. Саша не стала радикально менять имидж – просто окрасила кончики в розовый цвет.

Певица не против преображения старшей дочери. «Итак, начинаем схватку с переходным возрастом», — пошутила МакSим в Instagram. Подписчики похвалили артистку и её дочь за смелость. «Хорошо, хоть пятилетняя Маша ещё не просит», — ответили фанаты в комментариях.

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МакSим делает все, чтобы их дочки всесторонне развивались. Помимо школы, Саша берет уроки фехтования и танцев. Зимой певица хвасталась достижениями наследницы – девочка занялась биатлоном. Кроме того, Саша успевает музицировать наедине с педагогом. Пятилетняя Маша тем временем учит английский в детском саду, где за ними приглядывают носители языка. Малышка пошла в маму – она любит петь и танцевать.