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Сын Элизабет Херли стал почти копией знаменитой матери

Наследник звезды носит макияж и примеряет женственные образы.

Сын Элизабет Херли стал почти копией знаменитой матери
Элизабет Херли и ее сын. Фото: globallookpress©Wiese/face to face

Сыну Элизабет Херли Дэмиану исполнилось 17 лет. Юный манекенщик не скрывает, что очень привязан к матери, а недавно он лишний раз это доказал, став почти полной ее «копией».

Молодой мужчина удивил поклонников, выбрав для новой фотосессии женственный и утонченный образ. Идеальная кожа с румянцем, легкий нюдовый макияж и безупречная пышная укладка – все это сделало Дэмиана предельно похожим на Элизабет в молодости.

Ранее Херли упрекнули за «неподобающие», по мнению британцев, отношения с наследником. Элизабет часто публикует совместные фото с юношей, на которых она целует и обнимает его. Как заявили ведущие одного из популярных английских шоу, подобное поведение ставит его в неловкое положение.

Несколько лет назад британская супермодель и актриса рассказала, что к 17-летнему возрасту разрешит отпрыску самому принимать решения без «мамы, мельтешащей на заднем плане». Год назад Дэмиан начал покорять модный Олимп, заключив контракт с одним из известных модельных агентств.

По материалу Fox News.

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Сын Элизабет Херли стал почти копией знаменитой матери
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