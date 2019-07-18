Сын Элизабет Херли стал почти копией знаменитой матери

Сыну Элизабет Херли Дэмиану исполнилось 17 лет. Юный манекенщик не скрывает, что очень привязан к матери, а недавно он лишний раз это доказал, став почти полной ее «копией».

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Молодой мужчина удивил поклонников, выбрав для новой фотосессии женственный и утонченный образ. Идеальная кожа с румянцем, легкий нюдовый макияж и безупречная пышная укладка – все это сделало Дэмиана предельно похожим на Элизабет в молодости.

Ранее Херли упрекнули за «неподобающие», по мнению британцев, отношения с наследником. Элизабет часто публикует совместные фото с юношей, на которых она целует и обнимает его. Как заявили ведущие одного из популярных английских шоу, подобное поведение ставит его в неловкое положение.

Несколько лет назад британская супермодель и актриса рассказала, что к 17-летнему возрасту разрешит отпрыску самому принимать решения без «мамы, мельтешащей на заднем плане». Год назад Дэмиан начал покорять модный Олимп, заключив контракт с одним из известных модельных агентств.

По материалу Fox News.