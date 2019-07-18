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Рустам Солнцев объяснил, как вернуть былую популярность «Дому-2»

По мнению шоумена, все дело в участниках, которые никому не интересны.

Рустам Солнцев объяснил, как вернуть былую популярность «Дому-2»
Рустам Солнцев. Фото: globallookpress

Интерес зрителей к «Дому-2» с каждым годом падает все сильнее. За 15 лет существования телестройки рейтинг существенно снизился. Участники, которые застали расцвет телепроекта, недовольны нынешним положением дел.

По мнению Рустама Солнцева, дело в странных решениях продюсеров. Шоумен заметил, что низкие рейтинги преследуют не только «Дом-2», но и передачу «Бородина против Бузовой». Он предположил, что может вернуть интерес зрителей к проектам.

«Сейчас они ставят эксперименты, пытаясь нащупать хоть что-то для поднятия рейтингов, но у них это не получается. На самом деле эксперимент может быть только один: они должны вернуть в кадр любимые лица. Нынешние участники никем не любимы, от них нет тепла», — рассказал Рустам Солнцев корреспонденту портала Teleprogramma.pro.

Также шоумен предложил новую идею. Вместо того, чтобы стравливать участников, конфликт должен случиться между ведущими. Подобный ход Солнцев назвал «холодной войной». Рустам Солнцев даже предложил организовать «военные действия». По его мнению, это несложно.

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«Дом-2»«Дом-2»: последние новостиРустам Солнцев

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Рустам Солнцев объяснил, как вернуть былую популярность «Дому-2»
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