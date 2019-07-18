Рудова навестила дома беременную Анастасию Решетову

В начале лета Анастасия Решетова перестала скрывать свою беременность. Уже осенью она подарит наследника своему возлюбленному — рэперу Тимати. А пока девушка рассказывает поклонникам, как изменилась ее жизнь и демонстрирует изменения в фигуре. Отдохнув у океана в июне, модель вернулась в столицу. Избранница рэпера почувствовала, что ей нужна компания.
Первым делом Анастасия завела трех породистых котов: бенгала, чаузи и каракета. 17 июля в гости к девушке наведалась ее подруга, актриса Наталья Рудова. Она первым делом познакомилась с новыми обитателями дома. Звезда сериала «Татьянин день», погладила пушистых питомцев.
Также Рудова осмотрелась в квартире и оценила бар, где рядами стоят бутылки шампанского. «Я когда буду переезжать, заскочу в этот барчик», — заявила она. «Да ради бога», — ответила ей Решетова. Также девушка похвасталась, что ей подарили очки итальянского бренда PRADA. Она поблагодарила за такой презент свою подругу.
Отметим, что поклонники были удивлены, когда Анастасия завела домашних питомцев. Однако девушка вскоре объяснила, что она в курсе того, что есть у беременных есть риск подхватить ряд инфекций от кошек. По этой причине, в доме звезды соблюдается строгая гигиена, а все животные дважды были проверены на различные заболевания.
«Ну и я сама каждый месяц сдаю анализы для собственного спокойствия, пока нахожусь в положении. О том, что коты могут стать для ребёнка аллергеном, я тоже не беспокоюсь. Ведь, по идее наоборот — если человек с самого рождения находится в среде с животными, то идёт привыкание, и организм вырабатывает иммунитет к аллергену», — поделилась ранее модель.