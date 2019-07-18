Рудова навестила дома беременную Анастасию Решетову

Актриса оценила бар с шампанским и познакомилась с котами, которых недавно завела возлюбленная Тимати.

В начале лета Анастасия Решетова перестала скрывать свою беременность. Уже осенью она подарит наследника своему возлюбленному — рэперу Тимати. А пока девушка рассказывает поклонникам, как изменилась ее жизнь и демонстрирует изменения в фигуре. Отдохнув у океана в июне, модель вернулась в столицу. Избранница рэпера почувствовала, что ей нужна компания.

больше по теме Рудова и Дакота повеселились в караоке-клубе в компании рэперов Девушки решили оторваться перед началом рабочей недели.

Первым делом Анастасия завела трех породистых котов: бенгала, чаузи и каракета. 17 июля в гости к девушке наведалась ее подруга, актриса Наталья Рудова. Она первым делом познакомилась с новыми обитателями дома. Звезда сериала «Татьянин день», погладила пушистых питомцев.

Также Рудова осмотрелась в квартире и оценила бар, где рядами стоят бутылки шампанского. «Я когда буду переезжать, заскочу в этот барчик», — заявила она. «Да ради бога», — ответила ей Решетова. Также девушка похвасталась, что ей подарили очки итальянского бренда PRADA. Она поблагодарила за такой презент свою подругу.

Отметим, что поклонники были удивлены, когда Анастасия завела домашних питомцев. Однако девушка вскоре объяснила, что она в курсе того, что есть у беременных есть риск подхватить ряд инфекций от кошек. По этой причине, в доме звезды соблюдается строгая гигиена, а все животные дважды были проверены на различные заболевания.