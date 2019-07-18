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Рудова навестила дома беременную Анастасию Решетову

Актриса оценила бар с шампанским и познакомилась с котами, которых недавно завела возлюбленная Тимати.

Рудова навестила дома беременную Анастасию Решетову
Наталья Рудова. фото: globallookpress.com

В начале лета Анастасия Решетова перестала скрывать свою беременность. Уже осенью она подарит наследника своему возлюбленному — рэперу Тимати. А пока девушка рассказывает поклонникам, как изменилась ее жизнь и демонстрирует изменения в фигуре. Отдохнув у океана в июне, модель вернулась в столицу. Избранница рэпера почувствовала, что ей нужна компания.

Первым делом Анастасия завела трех породистых котов: бенгала, чаузи и каракета. 17 июля в гости к девушке наведалась ее подруга, актриса Наталья Рудова. Она первым делом познакомилась с новыми обитателями дома. Звезда сериала «Татьянин день», погладила пушистых питомцев.

Рудова дома у Решетовой
фото: instagram.com/rudovanata/

Также Рудова осмотрелась в квартире и оценила бар, где рядами стоят бутылки шампанского. «Я когда буду переезжать, заскочу в этот барчик», — заявила она. «Да ради бога», — ответила ей Решетова. Также девушка похвасталась, что ей подарили очки итальянского бренда PRADA. Она поблагодарила за такой презент свою подругу.

рудова дома у решетовой
фото: instagram.com/rudovanata/

Отметим, что поклонники были удивлены, когда Анастасия завела домашних питомцев. Однако девушка вскоре объяснила, что она в курсе того, что есть у беременных есть риск подхватить ряд инфекций от кошек. По этой причине, в доме звезды соблюдается строгая гигиена, а все животные дважды были проверены на различные заболевания.

«Ну и я сама каждый месяц сдаю анализы для собственного спокойствия, пока нахожусь в положении. О том, что коты могут стать для ребёнка аллергеном, я тоже не беспокоюсь. Ведь, по идее наоборот — если человек с самого рождения находится в среде с животными, то идёт привыкание, и организм вырабатывает иммунитет к аллергену», — поделилась ранее модель.

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Рудова навестила дома беременную Анастасию Решетову
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