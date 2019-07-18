Пегова не побоялась показать фигуру в бикини с рюшами

Не так давно Ирина Пегова завершила театральный сезон, поэтому со спокойной душой ушла в отпуск. В июне несколько дней она провела в детокс-клинике, чтобы оздоровиться, затем актриса навестила родственников в Нижегородской области. Уже после этого Ирина отправилась на каникулы во Францию. Она устроила себе активный отдых. Утро звезда начинает с зарядки, а потом с сестрой и дочерью отправляется изучать местные достопримечательности.

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Побывав в горах и даже на старинном кладбище, Пегова, кажется, все же начала склоняться к более спокойному отдыху. В соцсети актриса то и дело публикует снимки с пляжа. В 41 год она обладает женственной фигурой. 18 июля Ирина поделилась видеороликом, на котором она запечатлена в полосатом бикини с рюшами. Несмотря на волны, артистке удалось зайти в море и искупаться. Наряд подчеркнул все достоинства ее фигуры.

Поклонники пришли в восторг и отметили, что Пегова может составить серьезную конкуренцию plus-size моделям. «Ирин, фигура обалденная», «Какая прелесть кругом! Как хорошо плаваете!», «Море, волны, красивая женщина, не побоявшаяся волны….», «Русалка», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что на отдыхе компанию знаменитости составляют дочка Татьяна, а также сестра, которую тоже зовут Татьяна. В отличие от многих коллег, Ирина предпочитает не ограничивать себя в питании в отпуске. «Чем не правильное питание ? Гулять так гулять, радует, что это обед, а не ужин», — заявила недавно актриса, показав различные блюда на столе: тар-тар из лосося, улиток и салат из морепродуктов.