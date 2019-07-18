ЗВЕЗДЫ

Леди Гага вышла в свет в кожаном платье от грузинского дизайнера

Певица не смогла пропустить вечеринку по случаю презентации своего бьюти-бренда.

Леди Гага вышла в свет в кожаном платье от грузинского дизайнера
Леди Гага. фото: globallookpress.com

Леди Гага (Lady Gaga) летом 2019 года оказалась в центре скандала. В СМИ появилась информация, что певица переехала жить в особняк Брэдли Купера в Лос-Анджелесе сразу после того, как его покинула Ирина Шейк. Поклонники еще в начале года стали подозревать, что у нее роман с актером. Теперь фанаты Ирины из России буквально атакуют Instagram артистки, называя ее разлучницей. И это при том, что ранее она заверила, что ее с Купером связывают лишь дружеские отношения.

Похоже, что Леди Гага решила абстрагироваться от происходящего. 17 июля она впервые за долгое время появилась на публике. Певица не смогла пропустить вечеринку по случаю презентации ее нового бьюти-бренда Haus Laboratories. Папарацци застали артистку, когда она направлялась на светское мероприятие в Калифорнии. Девушка выглядела очень серьезной. Она облачилась в кожаное платье с глубоким декольте грузинского дизайнера и жены мэра Тбилиси Кахи Каладзе — Ануки Арешидзе.

Образ звезда дополнила своими любимыми сапогами на платформе с 20-сантиметровым каблуком. Дерзкий look Гага разбавила изысканной прической в стихе 60-х. Также она не стала отказываться от украшений, дополнив образ брошью в форме свисающей бретельки и серьгами.

В СМИ наряд певицы уже назвали «возвращением к истокам». За последние полгода она не раз кардинально меняла стиль. Особенно на время промоушена картины Брэдли Купера «Звезда родилась». Но похоже, что теперь артистка вернулась к привычным эпатажным образам.

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Брэдли Куперзвездный стильИрина ШейкЛеди Гага

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Леди Гага вышла в свет в кожаном платье от грузинского дизайнера
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