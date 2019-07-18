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Селедка, оливье и карты: Шейк повеселилась с русскими подругами

Поклонники уверены, что так модель отпраздновала расставание с Брэдли Купером.

Селедка, оливье и карты: Шейк повеселилась с русскими подругами
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера вызвало небывалый резонанс в обществе. Сначала в случившемся винили маму актера Глорию, которая якобы так и не нашла общий язык с избранницей сына. Потом в СМИ появилась информация, что в особняк звезды в Лос-Анджелесе переехала жить Леди Гага. Именно с ней Куперу приписывали роман еще в начале года, когда они трогательно выступили на премии «Оскар».

Тем временем Ирина перебралась жить в Нью-Йорк, где ее почти каждый день выслеживают папарацци. Она активно работает, а свободное время посвящает дочке Лее. По некоторым данным, ей уже удалось договориться с Купером о совместной опеке, но только устно. Возможно, что именно эту договоренность модель и отпраздновала 17 июля в компании русских подруг. В соцсети Шейк поделилась снимками с вечеринки. Первым делом она показала четыре бокала для шампанского.

Шейк устроила вечеринку
фото: instagram.com/irinashayk/

Вечеринка прошла в стиле «a la russe». На столе можно было увидеть традиционные русские блюда: вареную картошку с укропом, селедку, оливье и торт «Наполеон». Развлекались девушки тоже необычным образом. Вместо танцев они предпочли сыграть в карточную игру «Дурак». Компанию Ирине составили такие известные личности, как жена гендиректора Somerset Partners Кита Рубинштейна Инга Рубинштейн, а также модель и стилист Анна Зюрова.

Шейк устроила девичник
фото: instagram.com/irinashayk/

Напомним, что уже несколько дней Леди Гагу буквально атакуют русские поклонники модели. Они ополчились против певицы и называют ее разлучницей. Дошло до того, что страница звезды в Instagram превратилась в чат, где жители из разных уголков России переписываются друг с другом.

К слову, накануне Шейк видели с незнакомцем. Они тепло беседовали и даже обнимались. Позже выяснилось, что это креативный директор британского Vogue Алек Максвелл. Записывать его в женихи модели оказалось не лучшей идеей, так как сердце мужчины занято. По некоторым данным, он встречается с главным редактором журнала Эдвардом Эннинфулом.

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Селедка, оливье и карты: Шейк повеселилась с русскими подругами
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