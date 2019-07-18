«980 килокалорий в сутки»: Цой рассказала, как борется с лишним весом

48-летняя певица недавно стремительно начала набирать вес, но не теряет надежды вновь стать стройной.

Анита Цой никогда не скрывала, что ей приходится усердно работать, чтобы оставаться в форме. Несколько лет назад она смогла заметно похудеть, чем восхитила своих фанатов.

Также певица может похвастать гладкой кожей без морщинок. И это при том, что она никогда не прибегала к пластике.

Однако многие женщины сталкиваются с проблемами, когда переступают определенную черту в возрасте. Это случилось и с Анитой.

В июле 48-летняя певица призналась, что начала стремительно набирать вес. Она отметила, что ведет активный образ жизни и правильно питается, но даже это не помогает решит проблему.

Если обычно артистка весила 63-65 кг при росте 158 см, то теперь ее вес достиг отметки 75 кг. Это не на шутку встревожило Цой. Корреспондент Teleprogramma.pro связался со знаменитостью, чтобы узнать, как она пытается бороться с лишним весом.

«Сахара нет в моей жизни: максимум — ложечка меда в день. Сейчас я ем по 980 килокалорий в сутки. Это настолько мало, что меня ругают диетологи. Говорят: „Анита, так нельзя!“. Я стараюсь увеличивать физические нагрузки, но ничего не помогает», — рассказала Анита.

Однако она не опускает руки. Женщина уверена, что если продолжит следить за своим рационом и не будет пропускать тренировки, то в итоге вернется к своему обычному весу.

Цой также обратилась к своим поклонникам, которые столкнулись с подобной проблемой. Она решила их поддержать.

«Девчонки, держитесь! Будет на нашей улице праздник. Мы вернем свои прекрасные формы. Все будет хорошо», — заявила звезда.

Напомним, что артистка почти 30 лет замужем за Сергеем Цоем. Замуж она вышла в юности по настоянию матери, но это не помешало ей стать счастливой в браке. Цой живет с семьей в загородном особняке, где есть также несколько домов для каждого члена ее семьи, включая взрослого сына Сергея-младшего.