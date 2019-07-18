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72-летней Камилле Паркер-Боулз не грозит стать королевой

Супруга принца Чарльза может никогда не получить заветного титула.

72-летней Камилле Паркер-Боулз не грозит стать королевой
Камилла Паркер-Боулз может так и не стать королевой Фото: Globallookpress.com

Любимая женщина принца и наименее популярная персона королевской семьи Камилла Паркер Боулз 17 июля отпраздновала свой 72-й день рождения. На долю избранницы старшего сына королевы обрушилось немало критики со стороны общественности, но, по слухам, она рассчитывала, что все это забудется как страшный сон в день, когда она получит корону.

Герцогиню Корнуэльскую обвиняли в смерти принцессы Дианы. Поклонники утверждали, что именно из-за связи с ней мать двоих сыновей оказалась в машине той роковой ночью, ища утешения в объятиях другого мужчины.

Между тем принц с самого начала дал понять родным, что не собирается расставаться с возлюбленной, даже когда родители нашли ему невесту, подходящую по всем параметрам. Чарльз продолжал тайные встречи с Камиллой и после смерти первой жены набрался смелости и открыто заявил об их связи, сделав ей предложение.

Принц Чарльз всю жизнь любил Камиллу Паркер-Боулз Фото: Globallookpress.com

Но замужество принесло Камилле только статус герцогини и всеобщее неодобрение. Заветная корона может так ей и не достаться. Как сообщает Express, после смерти Елизаветы II принцу нужно будет решить, получит ли она титул королевы. Кроме того, поговаривают, что Чарльз никогда не хотел править и после кончины матери намерен уступить престол своему старшему сыну, Уильяму.

В этом случае мечты Камиллы будут разбиты окончательно, но и для нее есть хорошие новости — история с принцессой Дианой достаточно устарела и общественность нашла новый объект для бесконечной критики. Теперь поклонники обсуждают каждый шаг супруги принца Гарри — Меган Маркл, предоставив наконец Камилле Паркер-Боулз возможность вести спокойную жизнь.

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72-летней Камилле Паркер-Боулз не грозит стать королевой
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