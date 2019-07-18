Валерий Афанасьев рассказал о своей госпитализации

Актер Валерий Афанасьев испытывает проблемы со здоровьем. Такие тревожные новости появились с утра 18 июля. Он оказался в больнице из-за проблем со спиной.

Боли были такими сильными, что знаменитый пациент обратился в одну из столичных клиник. Помимо этих проблем врачи обеспокоились повышенной температурой и решили оставить Афанасьева на лечение.

Сам актер уверяет, что ничего из ряда вон выходящего не произошло. В беседе с Пятым каналом он дал понять, что чувствует себя нормально и никаких жалоб у него нет.

«Все хорошо, я замечательно», — заявил Афанасьев.

Тем не менее, он не стал уточнять, где находится, так и не ответив, госпитализирован или нет.