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Валерий Афанасьев рассказал о своей госпитализации

Звезда «Ширли-мырли» отметил, что с ним «все хорошо».

Валерий Афанасьев рассказал о своей госпитализации
Валерий Афанасьев рассказал о своей госпитализации ФОТО: кадр из фильма

Актер Валерий Афанасьев испытывает проблемы со здоровьем. Такие тревожные новости появились с утра 18 июля. Он оказался в больнице из-за проблем со спиной.

Боли были такими сильными, что знаменитый пациент обратился в одну из столичных клиник. Помимо этих проблем врачи обеспокоились повышенной температурой и решили оставить Афанасьева на лечение.

Сам актер уверяет, что ничего из ряда вон выходящего не произошло. В беседе с Пятым каналом он дал понять, что чувствует себя нормально и никаких жалоб у него нет.

 «Все хорошо, я замечательно», — заявил Афанасьев.

Тем не менее, он не стал уточнять, где находится, так и не ответив, госпитализирован или нет.

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Валерий Афанасьев

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Валерий Афанасьев рассказал о своей госпитализации
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