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Многодетная Порошина поделилась снимком в бикини с отдыха

Актриса, которой в 2019 году исполнится 46 лет, находится в прекрасной форме.

Многодетная Порошина поделилась снимком в бикини с отдыха
Мария Порошина порадовала снимком в бикини/globallookpress.com

Мария Порошина в Instagram разместила снимок, на котором она в бикини. Рядом с ней стоит одна из ее дочерей. Судя по всему, фотография сделана на отдыхе. Звезда недавно рассказывала, что находится на Черном море вместе с детьми. «Всем теплого лета», — подписала кадр Мария Порошина.

Надо отметить, что сейчас актрисе уже 45 лет. Она смогла достаточно быстро восстановиться после родов. В январе нынешнего года звезда родила сына Андрея. Кто является отцом мальчика, до сих пор неизвестно.

Любопытно, что многие поклонники Марии Порошиной не сомневаются, что ребенка она родила от своего давнего друга и партнера по театральной сцене Ярослава Бойко. Кстати, не так давно она выкладывала в социальных сетях снимок с мужчиной, на котором стояла с ним в обнимку. Эта фотография породила новую волну сплетен об их романе.

Добавим, также ходили слухи, что сына актриса родила от некого испанского бизнесмена. Правда, никакой официальной информации от самой Марии Порошиной на этот счет не поступало. Актриса не любит комментировать слухи и распространяться о своей личной жизни.

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Тэги:

Мария ПорошинаЧерное мореЯрослав Бойко

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Многодетная Порошина поделилась снимком в бикини с отдыха
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