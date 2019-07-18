Бориса Моисеева в Юрмале навестил Гия Эрадзе

Известный цирковой продюсер Гия Эрадзе навестил в Юрмале разбитого инсультом певца Бориса Моисеева. В Instagram популярного исполнителя появились совместные фотографии с Эрадзе. Звезды сидят за столом и едят шашлыки. Надо отметить, что Борис Моисеев за последнее время стал заметно лучше выглядеть. На его лице появилась улыбка, что раньше было большой редкостью. Судя по всему, на рижском взморье он смог заметно улучшить свое пошатнувшееся много лет назад здоровье.

Напомним, что много лет назад Борис Моисеев перенёс инсульт. После этого он прекратил активную гастрольную деятельность. Как рассказывал музыкант, если бы он продолжил выступать, то его бы просто уже не было в живых.

Кстати, в апреле нынешнего года Борис Моисеев появился на юбилейном концерте в Кремлевском дворце своей давней подруги Аллы Пугачевой. При этом он не мог даже нести букет цветов для Примадонны. За него это делал его директор.

После этого Моисеев улетел в США, где восстанавливал здоровье. На лето он отправился в Юрмалу. Там же сейчас находится и Алла Пугачева. Не исключено, что она уже навещала своего давнего друга, которому после болезни, как сама рассказывала, она даже носила котлеты.