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Принц Эндрю не раз проверял терпение Елизаветы II на прочность

Однажды младший сын королевы даже облил журналистов краской.

Принц Эндрю не раз проверял терпение Елизаветы II на прочность
Принц Эндрю причинял немало хлопот королеве Елизавете Фото: Globallookpress.com

Младший сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа, Эндрю, в отличие от тихого, послушного Чарльза, всегда был причиной волнений, тревог и недовольства своей венценосной матери.

Поговаривали, что младший принц был любимчиком королевы, но тем не менее она не давала ему спуска и воспитывала по всей строгости. Сам Эндрю с детства был большим шутником и бунтарем, но с возрастом шалости сменились серьезными проступками, подчас позорящими репутацию августейшего семейства.

СМИ неоднократно писали о романтически приключениях герцога Йоркского, его даже уличили в походах в публичный дом. Но последней каплей, выведшей королеву из себя, стал эпизод с журналистами. Расстроенный Эндрю облил репортеров краской, после чего вытер руки о газету и отметил, что ему это понравилось.

Как сообщает Express, принц Филипп тогда позвонил ему и заявил, чтобы он «немедленно достал соску изо рта и наконец-то повзрослел». После этого родители заставили его провести лето рядом с ними, путешествуя на яхте у шотландского побережья.

Кроме того, причиной недовольства Елизаветы II был брак младшего сына с Сарой Фергюссон. В настоящее время герцог находится с ней в разводе, но до этого момента герцогиня причиняла немало хлопот венценосной свекрови. Кроме того, в браке с Сарой у Эндрю так и не родился сын, а это значит, что после его смерти титул герцога Йоркского никто не унаследует.

У принца есть две дочери — 31-летняя принцесса Беатрис и принцесса Евгения, которой 29. Однажды источник, близкий к королевской семье, утверждал, что Эндрю очень боится за судьбу наследниц после смерти своей матери. Он считает, что старший брат настроен по отношению к нему негативно и постарается отстранить принцесс от двора.

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Британская королевская семьяБукингемский дворецКоролева Елизавета IIпринц Филипппринц Эндрю

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Принц Эндрю не раз проверял терпение Елизаветы II на прочность
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