Принц Эндрю не раз проверял терпение Елизаветы II на прочность

Младший сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа, Эндрю, в отличие от тихого, послушного Чарльза, всегда был причиной волнений, тревог и недовольства своей венценосной матери.

Поговаривали, что младший принц был любимчиком королевы, но тем не менее она не давала ему спуска и воспитывала по всей строгости. Сам Эндрю с детства был большим шутником и бунтарем, но с возрастом шалости сменились серьезными проступками, подчас позорящими репутацию августейшего семейства.

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СМИ неоднократно писали о романтически приключениях герцога Йоркского, его даже уличили в походах в публичный дом. Но последней каплей, выведшей королеву из себя, стал эпизод с журналистами. Расстроенный Эндрю облил репортеров краской, после чего вытер руки о газету и отметил, что ему это понравилось.

Как сообщает Express, принц Филипп тогда позвонил ему и заявил, чтобы он «немедленно достал соску изо рта и наконец-то повзрослел». После этого родители заставили его провести лето рядом с ними, путешествуя на яхте у шотландского побережья.

Кроме того, причиной недовольства Елизаветы II был брак младшего сына с Сарой Фергюссон. В настоящее время герцог находится с ней в разводе, но до этого момента герцогиня причиняла немало хлопот венценосной свекрови. Кроме того, в браке с Сарой у Эндрю так и не родился сын, а это значит, что после его смерти титул герцога Йоркского никто не унаследует.

У принца есть две дочери — 31-летняя принцесса Беатрис и принцесса Евгения, которой 29. Однажды источник, близкий к королевской семье, утверждал, что Эндрю очень боится за судьбу наследниц после смерти своей матери. Он считает, что старший брат настроен по отношению к нему негативно и постарается отстранить принцесс от двора.