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Серябкина выразила поддержку «понтовым» фотографиям в Сети

Бывшая солистка группы Serebro призналась, что и сама делится в Instagram такими кадрами.

Серябкина выразила поддержку «понтовым» фотографиям в Сети
Ольга Серябкина допускает хвастовство в интернете, если оно подкреплено эмоциями. ФОТО:HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/SEREBRO_OFFICIAL/

Говорить о личном, делиться своими переживаниями или мыслями о каких-либо явлениях в жизни для бывшей солистки группы Serebro Ольги Серябкиной не впервой. Со своими подписчиками в социальной сети Instagram и интернет-аудиторией в целом она уже обсуждала отношения с мужчинами и рассказывала о своем отношении к изменам.

Свой новый пост в микроблоге Серябкина посвятила показушности и показушникам, «подкрепив» свои слова снимком с «говорящим» символом хвастовства — павлином.

«Распустил хвост – смотрите все, какой я классный. И в жизни такое не редкость… Люди часто делают что-то для того, чтобы получить одобрение общества. Показать, как все круто», — пишет певица.

Но при этом, отмечает, что не так уж это и плохо, ведь она и сама делится в Сети подобными вещами, но только для того, чтобы поделиться с людьми эмоциями и радостью. Если же ничем позитивным «понтовые» кадры людей не подкреплены, все это пустое. Как, например, ездить в путешествие исключительно за фотографиями.

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Серябкина выразила поддержку «понтовым» фотографиям в Сети
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