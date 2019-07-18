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Алена Краснова вслед за Пугачевой увлеклась игровыми автоматами

Супруга Никиты Преснякова призналась, что уже срывала джек-пот.

Алена Краснова вслед за Пугачевой увлеклась игровыми автоматами
Краснова полюбила игровые автоматы/instagram.com/alenaakrasnova/

Жена музыканта Никиты Преснякова Алена Краснова в сторис Instagram рассказала о своем увлечении. Оказывается, девушка любит посещать игорные заведения. Она опубликовала видеозапись, на которой присутствует в одном из таких мест. При этом Краснова заявила: «В прошлый раз я сорвала здесь джек-пот. Интересно повезет ли в этот раз?»

Алене Красновой нравятся игровые автоматы/instagram.com/alenaakrasnova/

Отметим, что неравнодушна к игровым автоматам и звездная родственница Алены Красновой, бабушка Никиты Преснякова певица Алла Пугачева. Ранее в одном из интервью она рассказывала, что обожает нажимать на кнопки в игорных заведениях. При этом, как говорила певица, маниакальной страсти к этой затее у нее, к счастью, нет. Проигрывать состояния она не намерена.

Отметим, что осенью этого года Алла Пугачева выступит с концертом в столице Белоруссии Минске. Ранее организатор тура Примадонны отечественной эстрады в одном из интервью рассказывал, что звезда обязательно посетит одно из игровых заведений Минска.

Добавим, что Алена Краснова со своим супругом уже несколько лет живет в Америке. Там в отличие от России игровые автоматы не запрещены.

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Алена КрасноваАлла ПугачеваАмерикаМинскНикита Пресняков

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Алена Краснова вслед за Пугачевой увлеклась игровыми автоматами
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