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Алену Хмельницкую замучил испанский вирус

Актриса не может спать из-за кашля.

Алену Хмельницкую замучил испанский вирус
Алена Хмельницкая/instagram.com/alxmel/

Известная актриса Алена Хмельницкая рассказала подробности о своей болезни. Для наглядности она обнародовала рентгеновский снимок.

«Не пугайтесь, просто рентген (один из сегодняшних), и, по-моему, я хорошенькая! Гайморит, стремящийся к фронтиту, односторонняя пневмония, кашель, от которого невозможно спать, и все остальные прЭлести с этим связанные… У меня такой букет впервые! Ну что, испанский вирус, hijo de puta, покажу я тебе кузькину мать! No pasaran! Главное — позитивный настрой! Всем здоровья!», — сообщила Хмельницкая на своей странице в Instagram.

Болезнь настигла 48-летнюю актрису в Испании, где она месяц отдыхала с девятилетней дочерью Ксенией и молодым бойфрендом Александром Синюшиным.

Напомним, отцом Ксении является кинорежиссер, актер, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян, бывший муж Хмельницкой. Пара прожила вместе 21 год, у них есть еще 24-летняя дочь Александра.
С 2012 года Тигран Кеосаян живет с главным редактором телеканала «RT» и МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян, которая скоро подарит ему третьего ребенка. У пары уже есть дочь и сын.

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Алена ХмельницкаяМаргарита СимоньянТигран Кеосаян

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Алену Хмельницкую замучил испанский вирус
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