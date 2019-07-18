Юлия Михалкова рассказала о своем «ежедневном утреннем ритуале»

Одна из главных звезд шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram рассказала, что у нее есть свой так называемый «утренний ритуал». По ее признанию, она сама себе создает настроение. Хорошее утро, как она считает, залог удачного дня.

«Я люблю просыпаться рано. Невероятно много можно успеть, если вставать в 7–8 утра. Контрастный душ бодрит лучше кофе, хотя от кофе я тоже не отказываюсь, конечно же! Вкусный и полезный завтрак (каша или глазунья + американо). Макияж. Он невероятно поднимает настроение в любую погоду. Конечно, важна уместность! Вечерний утром лучше не делать. И одежда под настроение. После такого утреннего ритуала любые дела по плечу», — заявила Юлия Михалкова.

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Отметим, что несколько месяцев назад Юлия Михалкова рассказывала о трениях, которые идут в коллективе «Уральские пельмени». Она напомнила о судах с прежним директором коллектива Сергеем Нетиевским. Кроме того, она достаточно спокойно отнеслась, что два участника коллектива — Андрей Рожков и Вячеслав Мясников — приняли решение выступать отдельно от остальных юмористов шоу.

Юлия Михалкова выразила свою признательность всем участникам «Уральских пельменей». По ее словам, она любит их всех, а недопонимания бывают в любом творческом коллективе.