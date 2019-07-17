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Не надо стесняться: Марина Александрова опубликовала коллаж из селфи без макияжа

Многие поклонники оценили естественную красоту любимой актрисы.

Не надо стесняться: Марина Александрова опубликовала коллаж из селфи без макияжа
Марина Александрова / global look press

Звезда российских телеэкранов Марина Александрова не боится быть разной перед своими подписчиками. Так, недавно 36-летняя актриса попробовала необычный подиумный макияж, который используют на модных показах, а в этот раз она опубликовала серию снимков без косметики.

На новых кадрах Александрова позирует без макияжа, застенчиво прикрывая лицо рукой.

Подписчики актрисы по достоинству оценили снимки и умилились тому, как она кокетничает с публикой. Кроме того, подписчиков восхитила натуральная красота Марины. Всего за несколько часов коллаж из кадров без макияжа собрал более 11 тысяч «лайков» в Instagram Александровой.

«Красавица», «Хорошо выглядите», «Марина! Вы Красавица! Красавица от Бога, Природы, Родителей!!!», «Никакой мэйкап не нужен, вы прелестны!», «Всегда на высоте! Самая милая Мариночка)», «Вы и без макияжа очаровательна и прекрасна», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, совсем недавно Марина Александрова, которая не любит выставлять напоказ свою личную жизнь, поделилась в соцсетях редким снимком дочери.

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Не надо стесняться: Марина Александрова опубликовала коллаж из селфи без макияжа
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