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Тарзан продемонстрировал результат многолетних тренировок в зале

49-летний танцор даже на отдыхе не позволяет себе расслабиться.

Тарзан продемонстрировал результат многолетних тренировок в зале
Тарзан. Фото: globallookpress

Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, привык демонстрировать мускулистое тело в соцсетях. Отличная физическая форма дается ему непросто. 49-летний танцор не пропускает тренировки даже во время отпуска.

Глушко поделился в Instagram видео, на котором занимается в тренажерном зале. Танцор делает акцент на упражнения со штангой, чтобы проработать мышцы рук и груди. Первый ролик, где Тарзан занимался в майке и плавках, смутил подписчиков. Тогда муж Наташи Королевы полностью оделся, чтобы не злить поклонников.

«Что-то в этом есть … мазохистское, конечно — терзать себя в душном зале, когда за стеночкой солнце, море и люди пьют коктейли в красивом бассейне… Это только ваш выбор – как вы будете выглядеть!» — подписал видео Тарзан.

Своими роликами артист доказал, что в его теле нет ни капли силикона. Однако долго скромничать Сергей Глушко не мог. После окончания тренировки танцор разделся перед камерой до плавок и продемонстрировал результат своих многолетних тренировок. Тарзан ожидал критику, но фанаты остались в восторге от мускулистого тела танцора.

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идеальное телоСергей ГлушкоТарзантренировки в спортзале

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Тарзан продемонстрировал результат многолетних тренировок в зале
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