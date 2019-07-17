ЗВЕЗДЫ

Глазами мужа: Джанабаева позировала на пляже в купальнике цвета хаки

Жена Валерия Меладзе устроила фотосессию на французском побережье.

Глазами мужа: Джанабаева позировала на пляже в купальнике цвета хаки
Альбина Джанабаева. фото: globallookpress.com

Альбина Джанабаева проводит лето во Франции. Компанию ей составляет Меладзе. В отпуске по утрам певица устраивает утренние пробежки, чтобы оставаться в форме. На время отдыха артистка отказалась от макияжа. К слову, в свои 40 лет артиста выглядит моложе многих сверстниц. Оказавшись на Лазурном побережье, она не удержалась от пляжной фотосессии.

На снимках Джанабаева предстала в слитном купальнике цвета хаки с золотыми вставками, который подчеркнул изгибы ее тела. Также она вновь позировала без косметики, не стесняясь демонстрировать природную красоту.

«Программа „В рабочий полдень“ приветствует своих зрителей», — написала звезда. Поклонники пришли в восторг от фотографий. «Идеальная красотка», «Вот нормальный человек — на полотенце! У моря!», «Как красотка! Я не могу! Вы такая красавица видно, что отдых удался!» — прокомментировали пост подписчики.

Внимательные пользователи заметили в отражении солнцезащитных очков Альбины мужской силуэт. Они догадались, что это Меладзе фотографировал супругу. «Мне кажется Валерий шикарный фотограф», «Валера фоткает? На 2-ом фото отражение в очках», — стали писать поклонники.

Джанабаева
фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Напомним, что Альбина Джанабаева уже пять лет состоит в браке с Валерием Меладзе. Они вместе воспитывают общих детей: Константина и Луку. Старший наследник появился на свет, когда артист еще жил с прежней супругой Ириной. В недавнем интервью женщина призналась, что ей было тяжело, когда муж ушел. Спасение она нашла в религии. Теперь комнаты в ее особняке украшают иконы. Ирина простила певца, который оставил ее ради другой, но вот на Альбину, по всей видимости, она еще таит обиду.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Альбина ДжанабаеваАльбина Джанабаева и Валерий МеладзеФото в купальнике

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Глазами мужа: Джанабаева позировала на пляже в купальнике цвета хаки
Интересно?
Поделись с друзьями: