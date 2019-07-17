Глазами мужа: Джанабаева позировала на пляже в купальнике цвета хаки

Альбина Джанабаева проводит лето во Франции. Компанию ей составляет Меладзе. В отпуске по утрам певица устраивает утренние пробежки, чтобы оставаться в форме. На время отдыха артистка отказалась от макияжа. К слову, в свои 40 лет артиста выглядит моложе многих сверстниц. Оказавшись на Лазурном побережье, она не удержалась от пляжной фотосессии.

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На снимках Джанабаева предстала в слитном купальнике цвета хаки с золотыми вставками, который подчеркнул изгибы ее тела. Также она вновь позировала без косметики, не стесняясь демонстрировать природную красоту.

«Программа „В рабочий полдень“ приветствует своих зрителей», — написала звезда. Поклонники пришли в восторг от фотографий. «Идеальная красотка», «Вот нормальный человек — на полотенце! У моря!», «Как красотка! Я не могу! Вы такая красавица видно, что отдых удался!» — прокомментировали пост подписчики.

Внимательные пользователи заметили в отражении солнцезащитных очков Альбины мужской силуэт. Они догадались, что это Меладзе фотографировал супругу. «Мне кажется Валерий шикарный фотограф», «Валера фоткает? На 2-ом фото отражение в очках», — стали писать поклонники.

Напомним, что Альбина Джанабаева уже пять лет состоит в браке с Валерием Меладзе. Они вместе воспитывают общих детей: Константина и Луку. Старший наследник появился на свет, когда артист еще жил с прежней супругой Ириной. В недавнем интервью женщина призналась, что ей было тяжело, когда муж ушел. Спасение она нашла в религии. Теперь комнаты в ее особняке украшают иконы. Ирина простила певца, который оставил ее ради другой, но вот на Альбину, по всей видимости, она еще таит обиду.