Салтыкова и Волочкова отказались от роли хозяйки борделя в «Брате-3»

Фильм 1997 года «Брат-2» стал культовым. Главную роль в нем сыграл Сергей Бодров-младший, а режиссером выступил Алексей Балабанов. Не так давно стало известно, что летом 2019 года стартуют съемки новой части фильма, который станет дебютной режиссерской работой Стаса Барецкого. Он причисляет себя к людям 90-х и уверен, что его опыт поможет снять отличный фильм. Также мужчина активно работает над тем, чтобы привлечь к съемкам звезд, бюджет его киноленты уже составил 1 миллион долларов.

В его проекте уже согласились принять участие Кирилл Терешин, многим известный как «Мистер Синтол», а также оправившийся после отравления Бари Алибасов. Ранее Барецкий заверил, что даже Максим Галкин не стал отказываться от роли в картине и даже намеревался привлечь к съемкам супруга Аллу Пугачеву, но сам шоумен эту информацию опроверг. Работа над «Братом-3» должна начаться в июле. Портал Teleprogramma.pro связался с Барецким, чтобы узнать, кого из знаменитостей зрители увидят в киноленте.

Как оказалось, Диана Шурыгина, прославившуюся благодаря ток-шоу, сыграет дочку Алибасова, которую, по сюжету, он не хочет признавать. Роль киллера досталась Никите Джигурде, а вот его подруга Анастасия Волочкова загорелась идеей сыграть хозяйку борделя, но потом передумала.

«Сначала согласилась, потом отказалась. И это не смотря на договор и выплаченные ей аванс. Сумма небольшая — 200 тысяч рублей, пусть оставит себе. Я не хочу ругаться», — рассказал Барецкий.

Он также предлагал эту роль 53-летней Ирине Салтыковой, но вновь услышал отказ. Более того, режиссер подозревает, что актриса на него обиделась.

«Хотела играть саму себя — звезду. Как это было в „Брате-2“. Понимаете, она уже не в том возрасте, чтобы играть молодую девочку. Это было бы очень смешно. В общем Ира перестала со мной переписываться», — не стал скрывать мужчина.

Однако, он не отчаивается и продолжает искать подходящую кандидатуру на колоритную роль. По словам Стаса, сейчас ведутся переговоры с Лолитой Милявской. Также он пытается привлечь к съемкам Алексея Панина и надеется, что небольшую роль сыграет в фильме Сергей Маковецкий. Режиссер отметил, что актер уже дал свое согласие, но он может передумать в последний момент из-за сильной занятости.