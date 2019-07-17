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Савельева занялась спортом, чтобы «вылепить» красивое тело после родов

Певица поделилась снимком из спортзала и отметила, что планирует также заняться пилатесом.

Савельева занялась спортом, чтобы «вылепить» красивое тело после родов
Саша Савельева. фото: globallookpress.com/

Саша Савельева 27 марта 2019 года впервые стала мамой. Своему супругу Кириллу Сафонову она подарила сына Леона. Примечательно, что уже через несколько недель после родов певица предстала перед поклонниками столь стройной, будто и не рожала. Все, что она делала первые три месяца, — это соблюдала диету кормящих мам.

Однако теперь Саша приступила к активным тренировкам в спортзале. 17 июля она опубликовала снимок, на котором запечатлена в спортивных черных лосинах и розовой футболке. Артистка позировала на фоне тренажеров.

«После занятий спортом чувствуешь себя человеком. Когда не переусердствуешь, не тягаешь тонны железа, сдыхая на полпути, потому что тебе срочно надо накачать задницу, а делаешь все с удовольствием. Ощущение любви к себе, к своему телу и душе. То чувство, когда цель — не просто вылепить красивое тело, а в первую очередь — здоровье и бодрость! Не убиваться — а наслаждаться», — поделилась Савельева.

Девушка также отметила, что планирует вновь заняться пилатесом. Поклонники согласились со звездой, что занятия спортом должны быть в удовольствие. Некоторые также считают, что Саше не обязательно тренироваться, так как она уже находится в прекрасной форме. «Ты, моя красотка, так хороша, что можно обойтись и просто прогулками», «Какая красивая», «Спорт будет полезен, только если он в удовольствие», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее певица поделилась архивными фото. На одном она позировала в короне и перьях, а на другом в сером бикини. Как оказалось, за минувшие годы Савельева почти не изменилась. Правда, ради ребенка она покинула группу «Фабрика». Каждую свободную минуту девушка посвящает малышу.

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беременность и родыСаша СавельеваСаша Савельева фото

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Савельева занялась спортом, чтобы «вылепить» красивое тело после родов
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