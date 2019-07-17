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Прилучный пошел дальше всех и реалистично «состарил» дочь

31-летний актер «переплюнул» остальных звезд, участвовавших во флешмобе.

Прилучный пошел дальше всех и реалистично «состарил» дочь
Павел Прилучный / global look press

В социальных сетях набирает обороты флешмоб с «омоложением» и «состариванием» себя с помощью специального приложения. Тренд не обошел стороны и российских звезд шоу-бизнеса.

Пожилую копию себя уже продемонстрировали публике Ксения Собчак, Кристина Асмус, Гарик Харламов и Филипп Киркоров. Оригинальным решил стать супруг Примадонны Максим Галкин, «омолодившись» в Instagram.

Однако актер Павел Прилучный точно «переплюнул» всех, опубликовав у себя на странице в Instagram «постаревшую» дочь Мию, которой всего три года.

«Баба Мия что-то замыслила!» — подписал снимок 31-летний актер.

После публикации фото изменившейся до неузнаваемости дочери на Прилучного обрушилась волна критики в комментариях.

«Ну вот и вы туда же!», «Ужас!», «Жесть, и вы туда же», «Вам делать нечего?», «Фу!», «Зачем делать такое неуместное фото?», «Идиотизм», — не смогли скрыть своего возмущения подписчики.

Однако среди коллег артиста нашлись и те, кто оценил его юмор. Так, снимку «постаревшей» Мии поставила «лайк» певица Ирина Дубцова.

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Мия ПрилучнаяПавел Прилучныйпопулярный флешмобпостарелафлешмоб

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Прилучный пошел дальше всех и реалистично «состарил» дочь
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