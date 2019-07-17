ЗВЕЗДЫ

Ди Каприо провел время с возлюбленной на пляже в Малибу

Актер поиграл в пляжный волейбол с Камилой Морроне и друзьями.

Ди Каприо провел время с возлюбленной на пляже в Малибу
Леонардо Ди Каприо. фото: globallookpress.com

44-летний Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio) является завидным холостяком. Многие девичьи сердца он покорил еще в юности, снявшись в фильме «Титаник». Звание ловеласа, похоже, актера нисколько не смущает. Он меняет девушек как перчатки. Поклонники звезды давно сбились со счета, со сколькими молодыми красавицами он встречался. Однако уже два года звезда кино верен аргентинской модели — 21-летней Камиле Морроне (Camila Morrone).

Поклонники уверены, что на этот раз Леонардо действительно серьезно настроен. Весной 2019 года он вместе с избранницей посетил Каннский фестиваль. Такой чести удостаивалась далеко не каждая его избранница. Также во время отдыха во Франции папарацци удалось запечатлеть, как оскароносный актер фотографирует Камилу. Кажется, что модель смогла завоевать сердце Ди Каприо. Это лето влюбленные проводят на знаменитом пляже Малибу.

Отдых Леонардо решил провести активно. В Сети появились снимки, на которых он запечатлен во время игры в пляжный волейбол. Актер привык прятаться от папарацци, поэтому даже в жаркую погоду не стал отказывать от кепки. А вот его спутница была облачена в шорты и спортивный топ, подчеркнувший все достоинства ее фигуры.

Пара весело провела время, не только поиграв в волейбол, но и пообщавшись с друзьями — супружеской парой Робин Тик и Эйприл Лав, которые  взяли с собой на отдых годовалую дочь Мию. К слову, волейбол — любимая игра Ди Каприо. Похоже, что возлюбленная тоже приобщилась к этому виду спорту, чтобы быть еще ближе к актеру.

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звездные романыКамила МорронеЛеонардо Ди Каприо

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Ди Каприо провел время с возлюбленной на пляже в Малибу
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