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Смехова заглянула на страничку Леди Гаги и устала смеяться от комментариев

По словам актрисы, русским не откажешь в чувстве юмора.

Смехова заглянула на страничку Леди Гаги и устала смеяться от комментариев
Смехова не осталась в стороне вокруг скандала с Леди Гагой/globallookpress.com

Актриса Алика Смехова в Instagram отреагировала на скандал, который разгорелся вокруг расставания актера Брэдли Купера и российской модели Ирины Шейк. Напомним, в Instagram развернулась бурная дискуссия вокруг этого развода. Российские пользователи атаковали страничку певицы Леди Гаги, к которой, по слухам, и ушел Купер. Под ее последним постом пользователи оставляют сотни комментариев. Большинство из них весьма и весьма забавные.

«Сколько позитивных эмоций я получила от прочтения комментов на русском языке под последним постом Леди Гага. Просто праздник русскоязычного Инстаграм-сообщества. Прекрасные, юморные и веселые ребята, а самое главное-самоироничные (это основное в комментах). Зашла на минуту, провела более часа и лицо устало смеяться. Ох, уж этот великий и могучий русский язык, и его носители», — заявила Алика Смехова.

Любопытно, что многие знаменитости отреагировали на скандал вокруг Леди Гаги, Ирины Шейк и Брэдли Купера. К примеру, ранее юморист Павел Воля заявлял, что в Instagram американской певицы кипит активная жизнь. Вот только читает ли комментарии на русском сама певица? Вряд ли.

Еще дальше пошли в одном из екатеринбургских баров. Здесь устроили акцию. Всем желающим будут наливать специальный коктейль в течение ближайшей недели. При этом из динамиков будет разноситься хит Ирины Аллегровой «Угонщица». Кстати, сама российская певица также не осталась в стороне от этой «эпопеи». У себя на страничке она опубликовала свой хит «Угонщица» с концерта 2017 года, намекнув, что находится в теме.

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Смехова заглянула на страничку Леди Гаги и устала смеяться от комментариев
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