Оскар Кучера показал, как его жена кормит сына грудью

Оскар Кучера 9 июля стал отцом в пятый раз. Его супруга Юлия родила ему еще одного сына. Роды прошли в одной из клиник Майами. Актер находился с возлюбленной в ответственный момент. Отметим, что у него уже есть сын Александр от прошлых отношений с Майей Марковой, а также подрастают общие наследники с нынешней женой: Саша, Даниил и Алисия.

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Ранее Кучера признался, что заводить пятого наследника они не планировали. При этом он заверил, что был рад, когда узнал о беременности возлюбленной. Имя младшего сына они пока хранят в секрете. Как оказалось, ребенок раскрыл в мужчине целую гамму отцовских чувств, которых ранее он не испытывал. Оскар сам удивился тому, что хочет каждую минуту проводить с наследником. 17 июля он опубликовал пикантное и в то же время трогательное фото, на котором его жену кормит малыша грудным молоком.

«Это что-то с чем-то. Меня просто не остановить. Я вообще не представляю ни минуты своей жизни без этого маленького ангелочка и хочу как можно больше и дольше быть с ним. Везти коляску? Только я! Держать на руках? Только я. Маме отдаю только кормить — и то потому, что сам чисто физически на это не способен. Делает она это, как видите, очень грациозно.. Красота», — поделился Кучера.

Он подчеркнул, что раньше лишь некоторые обязанности брал на себя, но в основном за детьми ухаживала их мама. Теперь у актера другое отношение к отцовству.

Поклонники восхитились снимком. Они читают, что Оскар просто набрался опыта и стал более мудрым. «Возраст! Чем старше, тем более трепетно относятся к детям», «Это так трогательно», «Конечно возраст! Только жаль, что люди поздно созревают», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, сейчас актер продолжает находиться в США с семьей. Пока его супруга находилась в роддоме, по утрам он просыпался вместе с собакой, которую пара тоже взяла с собой в длительный отпуск.