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Аллегрова отреагировала на «травлю» Леди Гаги хитом «Угонщица»

На страничке российской звезды неожиданно появился фрагмент ее легендарной композиции.

Аллегрова отреагировала на «травлю» Леди Гаги хитом «Угонщица»
Аллегрова поддержала Ирину Шейк/globallookpress.com

Певица Ирина Аллегрова отреагировала на шумиху вокруг Леди Гаги, опубликовав на своей страничке в Instagram фрагмент одной из своих самых известных песен — «Угонщица». Запись была сделана в 2017 году в рамках концерта «Моно».

Многие пользователи уверены, что неслучайно именно сейчас на страничке исполнительницы появилась эта композиция. Поклонники Аллегровой оставили сотни восторженных комментариев: «Спасибо вам от всего русского чата», «Как актуально. Нам кажется, что Гаге пора учить слова этой песни», «Ну прямо на злобу дня», «Осталось Укупника дождаться с песней «Я на тебе никогда не женюсь», «Ирина поддержала свою тезку», — заявили в комментариях пользователи.

Отметим, что на страничке американской звезды Леди Гаги в Instagram в последние сутки наблюдается наплыв комментариев от пользователей из России. Пользователи встали на защиту топ-модели Ирины Шейк, от которой к Леди Гаге, по слухам, ушел актёр и режиссер Брэдли Купер. Добавим, что ни актер, ни певица никаких заявлений не делали.

Напомним, у Шейк и Брэдли Купера в браке родилась дочь. Ребенок, как пишут американские СМИ, проводит время с мамой и папой — родители заботятся, чтобы их расставание не отразилось на малышке.

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Аллегрова отреагировала на «травлю» Леди Гаги хитом «Угонщица»
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