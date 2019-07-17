«Меня разносит»: Анита Цой пожаловалась, что стремительно набирает вес

Анита Цой производит впечатление сильной и волевой женщины. Этим летом, когда в столице начались проливные дожди, особняк певицы затопило. Она всю ночь спасала имущество, а утром как ни в чем не бывало отправилась на съемки клипа.

Артистка также почти 30 лет состоит в браке с Сергеем Цоем. Замуж она вышла в юности по настоянию матери, но это не помешало ей стать счастливой в браке. Также все это время поклонники удивляются тому, что звезда не меняется с годами.

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В феврале 2019 года Аните исполнилось 48 лет. В последнее время пользователи Сети стали замечать, что артистка прибавила в весе. Некоторые даже стали подозревать, что она беременна. После таких слухов Цой прервала молчание. Она призналась, что действительно набрала лишние килограммы.

«Я пухну! Меня разносит! Становлюсь похожа на сдобную булочку! Кто-то посчитал меня даже беременной! При этом: я отлично себя чувствую, у меня много сил, отличное настроение, сижу на ПП. Достаточно много двигаюсь: пою, танцую, занимаюсь спортом и даже исполняю сложные трюковые элементы», — поделилась певица.

Она не стала отрицать, что стремительно набирает вес и это уже доставляет проблемы.

«Раздражает, что все концертные костюмы становятся малы. Но есть и плюсы. На лице вообще ни одной морщинки», — добавила Анита. Она озвучила свой вес — 75 кг. При этом звезда не скрывает, что все еще надеется вернуться в форму. За помощью и советами она обратилась к поклонникам. Многие призвали артистку не изнурять себя диетами и спортом, а принять себя такой, какая она есть. «Это нормально для женщин в определенном возрасте», «Нужно „забить“, здоровье дороже…», «Ничего страшного, значит, так организму сейчас хочется», — прокомментировали пост подписчики.