«Как в сказке про Золушку»: Перминова и ее сестра поужинали с Джаредом Лето

Елена Перминова и ее сестра Александра отправились в Италию на презентацию одного из известных парфюмерных домов. Там девушки неожиданно встретились с самим Джаредом Лето и устроили по этому случаю дружеский ужин.

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Снимками с мероприятия родственница фотомодели поделилась в Instagram. На одном из кадров она позирует перед камерой в обнимку с актером. Как рассказала Александра, с музыкантом они знакомы вот уже восемь лет, но никак не ожидали увидеть его в этот день.

Джаред с друзьями подплыл на лодке к месту сбора гостей презентации. Увидев Елену и Александру, певец обрадовался неожиданной встрече и пригласил девушек провести время вместе.

«Мы очень классно посидели в компании его друзей и близких! Кто бы мог подумать, что две маленькие девочки из Бердска, я и Лена, будут когда-нибудь ужинать с Джаредом Лето, как в сказке про Золушку», – поделилась своими впечатлениями Александра.

В комментариях подписчики отметили, что, возможно, и звездный артист думает так же. «Он тоже жил всю жизнь и мечтал об ужине с такими красавицами и талантливыми девушками, как вы с сестрой», «Вот это точно. Девочки из Бердска знают толк в мечтах», «Джаред думает о том же. Кто бы мог подумать, что простой парень из Луизианы…» – пишут пользователи соцсети.