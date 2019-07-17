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Виктория Боня защитила дочь от критики в соцсети

Теледива похвасталась в Instagram достижениями своей семилетней Анджелины, но комментарии подписчиков были не только восторженными.

Виктория Боня защитила дочь от критики в соцсети
Виктория Боня осадила хейтеров, критикующих ее дочь ФОТО: www.instagram.com/victoriabonya/

Телеведущая Виктория Боня решила поделиться с поклонниками успехами своей семилетней дочки Анджелины. Виктория редко выкладывает фото с девочкой, но на этот раз не удержалась. Оказалось, малышка увлекается верховой ездой и уже хорошо держится в седле.

«Не знаю, что и делать с этим увлечением Анджей. Она, похоже, серьезно намерена освоить конкур. А я безумно боюсь лошадей», — признается мама.

Подписчики решили успокоить Викторию и отметили, что это прекрасное занятие и препятствовать не стоит. «Сильная духом девочка, не каждая решится», «Какая молодец», «Умничка», — пишут люди в комментариях. Но без «ложки дегтя в бочке меда» все-таки не обошлось. Кто-то написал, что девочка неправильно держит повод.

«Отведите ее к профессионалу, пусть ей дадут пару нормальных уроков, а то и будет так всю жизнь ездить, как в деревне», — заметил комментатор.

Такой критики Боня стерпеть не могла и тут же резко ответила злопыхателю: «Не умничайте! Смешно слышать такое! Вы сделали вывод, что она неправильно держит повод, по минутному видео, где Анджи сидит на лошади? Да она и вас научит правильно держать поводья, и не только этому!».

После такого ответа подписчики Виктории не пытались указывать на ошибки Анджелины, пишет сайт Dni.ru.

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Виктория Боня защитила дочь от критики в соцсети
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