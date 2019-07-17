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Звезда «Голоса» Анастасия Спиридонова устроила мужу романтическое путешествие

Певица готовится отметить годовщину свадьбы.

Звезда «Голоса» Анастасия Спиридонова устроила мужу романтическое путешествие
Звезда шоу «Голос» Анастасия Спиридонова. Фото: globallookpress.com

Покорившая поклонников шоу «Голос» певица Анастасия Спиридонова готовится отметить годовщину свадьбы. В августе прошлого года артистка вышла замуж за своего одноклассника Антона, сейчас пара планирует завести ребенка.

Недавно Анастасия устроила супругу романтическое путешествие. Вышло это по чистой случайности: друзья показали ей снимки очень красивых мест. Певица и не подозревала, что почти швейцарские пейзажи могут быть в России. Но оказалось, что эти ландшафты можно увидеть не так далеко от Москвы.

Супругам удалось совместить отдых с работой. В Туле, куда пара отправилась в командировку, Анастасия сообщила избраннику о местечке с названием Кондуки неподалеку. Приехав туда, девушка и ее муж были поражены необычностью этого уголка природы – горами, зелеными озерами и песчаными дюнами.

«Где-то поверхность и вовсе похожа на марсианские холмы. Как будто это вообще не на нашей планете. У тебя абсолютное ощущение, что ты не в России», – рассказала Спиридонова.

Супруги встретили закат на краю горы и уехали домой. Теперь исполнительница советует всем, у кого нет времени или средств, чтобы отдохнуть за рубежом, присмотреться к российским красотам.

«Это будет очень романтично. Если честно, мой муж был в восторге», – цитирует Анастасию Спиридонову WomanHit.ru.

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"Голос. Перезагрузка"Анастасия СпиридоновапевицаПрограмма «Голос. Дети»

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Звезда «Голоса» Анастасия Спиридонова устроила мужу романтическое путешествие
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