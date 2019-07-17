Арбатова заявила, что ее брак с Вите сгубил «социальный фактор»

Писательница Мария Арбатова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». На протяжении восьми лет она была замужем за известным политическим экспертом Олегом Вите. Он был очень узнаваемым человеком в эпоху правления первого президента России Бориса Ельцина.

Второго мужа она встретила в момент путча 1993 года. Она в те годы трудилась обозревателем в отделе политики в «Общей газете». Арбатову не смутило даже то обстоятельство, что до нее Вите был четырежды женат.

«Олега уже три года, как нет. Но я за все ему очень благодарна. Он вырастил моих сыновей. Дал им интеллектуальный задел, которого им так не хватало. У нас был номер на президентской даче. Был момент, когда я лично писала тексты для Бориса Ельцина, которые он читал на всю страну», — рассказала писательница.

Сгубили же их отношения с Вите выборы в Государственную думу, в которых она принимала участие в качестве кандидата. Как считает Арбатова, муж тогда повел себя неправильно. Он пожал руку одному из ее соперников по спискам. Она уверена, что уже тогда Вите чувствовал, что супруга переросла его в политическом плане. Брак, как она отметила, сгубил «социальный фактор». Муж не мог смириться, что она так возвысилась. Как она отметила, тогда Вите просто колбасило от этого.

«Мы расстались, но сохранили близкие отношения. Мы с его новой женой перед его смертью неделями по очереди дежурили в больнице», — заметила Мария Арбатова.