Брэдли Купер провел вечер с Анной Винтур

После расставания с Ириной Шейк за каждым шагом Брэдли Купера пристально следят папарацци. По сведениям некоторых таблоидов, причиной разрыва звездной пары стали романтические отношения актера с певицей Леди Гагой.

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Накануне фотографы заметили Купера в компании главного редактора американского Vogue, 69-летней Анны Винтур.

Актер и журналистка встретились на Манхэттене. После ужина в местном ресторане они отправились на прогулку. Для встречи с Купером Винтур выбрала синее шелковое платье и светлые босоножки на каблуке. Брэдли отдал предпочтение повседневному наряду – паре футболок, темным джинсам и кроссовкам.

Перед расставанием они еще что-то спешно обсудили и обнялись на прощание. Когда Винтур уже ушла, Купер улыбнулся ей в след. Папарацци не первый раз видят Брэдли в компании Анны. Они уже появлялись вместе на светских мероприятиях.

Стоит напомнить, что голливудского актера недавно видели в компании еще одной женщины – Лоры Дерн. Несколько снимков быстро утекли в Сеть.

Актеры дружат много лет и иногда проводят время вместе. При этом им не удавалось поработать на одной съемочной площадке. Поклонники предположили, что Купер и Дерн встретились, чтобы как раз обсудить новый проект.