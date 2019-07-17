Мария Арбатова объяснила причины расставания с Александром Мирошником

Писательница Мария Арбатова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова «главная феминистка страны» рассказала, почему рухнул ее брак с классическим певцом Александром Мирошником. Он был ее первым мужем. Пара была вместе на протяжении семнадцати лет. От этого брака на свет появились сыновья-близнецы.

«Мы сидели с подругой в кафе «Аромат», когда туда зашел Мирошник. Он тогда учился в Гнесинском училище. Он был безумно красив, и я влюбилась. Но скажу я вам, что жизнь с оперным певцом идет как год за три. Он все время пропадал на гастролях. Дома его порой не было по полгода», — заявила она.

По словам Арбатовой, их отношения с Мирошником стали портиться в начале девяностых годов. «Муж не мог найти себя, когда рухнул Советский Союз и от былой его славы не осталось и следа. Я была в те годы уже молодым успешным драматургом. Мы оба не могли понять, в каком направлении двигаться. Испытывали давление от реформ, которые отражались на семейных отношениях», — сказала Арбатова.

Как призналась Мария, в какой-то момент муж превратился для нее в третьего сына. Тогда она поняла, что уже не потянет его «воспитание». Кроме того, в последние годы совместной жизни их семья стала чисто итальянской. Они изменяли с мужем друг другу, что Арбатова не стала скрывать. В итоге они приняли решение расстаться.