ЗВЕЗДЫ

Мария Арбатова объяснила причины расставания с Александром Мирошником

По словам писательницы, в какой-то момент муж превратился для нее в третьего сына.

Мария Арбатова объяснила причины расставания с Александром Мирошником
Мария Арбатова рассталась с Мирошником/globallookpress.com

Писательница Мария Арбатова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова «главная феминистка страны» рассказала, почему рухнул ее брак с классическим певцом Александром Мирошником. Он был ее первым мужем. Пара была вместе на протяжении семнадцати лет. От этого брака на свет появились сыновья-близнецы.

Арбатова не смогла построить счастливую семью с Мирошником/globallookpress.com

«Мы сидели с подругой в кафе «Аромат», когда туда зашел Мирошник. Он тогда учился в Гнесинском училище. Он был безумно красив, и я влюбилась. Но скажу я вам, что жизнь с оперным певцом идет как год за три. Он все время пропадал на гастролях. Дома его порой не было по полгода», — заявила она.

По словам Арбатовой, их отношения с Мирошником стали портиться в начале девяностых годов. «Муж не мог найти себя, когда рухнул Советский Союз и от былой его славы не осталось и следа. Я была в те годы уже молодым успешным драматургом. Мы оба не могли понять, в каком направлении двигаться. Испытывали давление от реформ, которые отражались на семейных отношениях», — сказала Арбатова.

Как призналась Мария, в какой-то момент муж превратился для нее в третьего сына. Тогда она поняла, что уже не потянет его «воспитание». Кроме того, в последние годы совместной жизни их семья стала чисто итальянской. Они изменяли с мужем друг другу, что Арбатова не стала скрывать. В итоге они приняли решение расстаться.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр МирошникБорис КорчевниковМария АрбатоваПрограмма "Судьба человека"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мария Арбатова объяснила причины расставания с Александром Мирошником
Интересно?
Поделись с друзьями: