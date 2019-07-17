«Лишь бы не становились актрисами»: Деревянко высказался про дочерей

В интервью Teleprogramma.pro Павел Деревянко порассуждал на тему воспитания детей. В свои 43 года артист обзавелся двумя дочерьми — Варварой, ей девять лет, и Александрой, ей пять. Рассуждая об отцовстве, артист признался, что всегда выступал против того, чтобы его наследницы выбирали для себя актерскую стезю. В остальном Павел полностью поддерживает дочек, желая, чтобы они ни в чем не отставали от своих сверстниц.

В этом плане Деревянко солидарен с мнением Павла Табакова. Ранее юноша уже высказался о том, что ему приходится убеждать Машу (дочь покойного Олега Табакова и Марины Зудиной. — Прим. ред.) отдать предпочтение более надежной и статусной профессии.

«Лишь бы не становились актрисами. Говорю им так: «Актрисами только через мой труп!». Убежден, что хорошими могут быть только успешные актеры», — отметил Павел.

Дочери актера если и задумываются об актерстве, пока стараются оградить отца от лишних, бессмысленных переживаний. Пока девочки увлекаются спортом. Старшая Варвара занимается теннисом, танцами и плаванием. В перспективах художественная гимнастика. Девочка мечтает о воздушной акробатике. Младшая дочь Павла, как и ее сестренка, выбрала теннис, они вместе ходят на корт, проводя совместные тренировки.