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«Рановато»: Ольга Орлова отказалась «старить» себя в FaceApp

Ведущая «Дома-2» не стала поддаваться всеобщему увлечению и смотреть, как она будет выглядеть в старости.

«Рановато»: Ольга Орлова отказалась «старить» себя в FaceApp
Ольга Орлова не хочет стариться ФОТО: www.instagram.com/olgaorlova1311/

Соцсети захлестнула очередная истерия: люди массово выкладывают свои «состаренные» фотографии. Кто-то вспомнил о приложении FaceApp с такой функцией, и понеслось. Уже через несколько дней к акции присоединились миллионы людей по всей России. Подхватили волну и наши знаменитости.

Примерили на себя «старость» Альбина Джанабаева и Ляйсан Утяшева, Максим Галкин и Галустян, Ксения Собчак, Кристина Асмус… и еще десятки звезд. И, надо отметить, что многим морщинки даже добавили шарма. А вот Ольга Орлова не захотела стареть раньше времени даже виртуально.

«А где же ваш челлендж в старости?» — интересуются у певицы подписчики. На что ведущая«Дома-2» отвечает, что ей «рановато». Этот ответ порадовал поклонников, так как многие успели устать от однотипных фото в лентах своих соцсетей.

Ольга Орлова отказалась стариться в приложении FaceApp
ФОТО: https://www.instagram.com/p/Bz-Q0efotF1/

«Неужели хоть кто-то так ответил и не стал выкладывать эти ужасные фото», — поддержали решение Ольги фанаты ее красоты. «Старость сама придет, а надо красоваться такой красотой, как Оля Орлова», «Какая ей старость. Это та девушка, которая будет вечно молодой!».

Ранее Ольгу Орлову  обвинили в злоупотреблении фильтрами и фотошопом. Поклонники отметили, что 41-летняя артистка слишком любит приукрашивать свои снимки, сообщает сайт argumenti.ru.

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Тэги:

Альбина ДжанабаеваМихаил ГалустянОльга Орлова

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«Рановато»: Ольга Орлова отказалась «старить» себя в FaceApp
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