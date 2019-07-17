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Пляжный ракурс: Пегова сверкнула декольте на Лазурном побережье

В одном из интервью актриса призналась, что никогда не комплексовала из-за фигуры.

Пляжный ракурс: Пегова сверкнула декольте на Лазурном побережье
Ирина Пегова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Ирина Пегова опубликовала на личной страничке в Instagram свежие кадры своей импровизированной пляжной фотосессии. Вместе с тринадцатилетней дочерью Татьяной актриса отправилась на летние каникулы во Францию.

Даже находясь в отпуске, знаменитость не забывает делиться с подписчиками фотоотчётом своего времяпрепровождения. Артистка сфотографировалась у моря, сделав акцент в портретной фотосъемке на декольте. Сама Ирина признавалась, что она никогда не комплексовала из-за пышных форм.

«Еще один денечек на море и работа зовет!! Последние пару деньков на отдыхе хочется только моря и ничего больше», — добавила актриса.

Ирина Пегова показала декольте на пляже в Ницце (Фото: Instagram.com/pegovairina)

Рассуждая о похудении, знаменитость подметила, что всем представительницам прекрасного пола, желающим избавиться от лишних килограммов, она советовала бы отказаться от кофе и чая.

В детстве Ирина увлекалась легкой атлетикой и художественной гимнастикой. Пегова призналась, что всегда была очень гибкой, а до определенного возраста еще и худой. Помимо диет и правильного питания актриса старается не забывать и о пользе физических нагрузок. В отличие от Екатерины Климовой, она предпочитает бег не на беговой дорожке, а в парке на свежем воздухе.

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Пляжный ракурс: Пегова сверкнула декольте на Лазурном побережье
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