Пляжный ракурс: Пегова сверкнула декольте на Лазурном побережье

В одном из интервью актриса призналась, что никогда не комплексовала из-за фигуры.

41-летняя Ирина Пегова опубликовала на личной страничке в Instagram свежие кадры своей импровизированной пляжной фотосессии. Вместе с тринадцатилетней дочерью Татьяной актриса отправилась на летние каникулы во Францию.

Даже находясь в отпуске, знаменитость не забывает делиться с подписчиками фотоотчётом своего времяпрепровождения. Артистка сфотографировалась у моря, сделав акцент в портретной фотосъемке на декольте. Сама Ирина признавалась, что она никогда не комплексовала из-за пышных форм.

«Еще один денечек на море и работа зовет!! Последние пару деньков на отдыхе хочется только моря и ничего больше», — добавила актриса.

Рассуждая о похудении, знаменитость подметила, что всем представительницам прекрасного пола, желающим избавиться от лишних килограммов, она советовала бы отказаться от кофе и чая.

В детстве Ирина увлекалась легкой атлетикой и художественной гимнастикой. Пегова призналась, что всегда была очень гибкой, а до определенного возраста еще и худой. Помимо диет и правильного питания актриса старается не забывать и о пользе физических нагрузок. В отличие от Екатерины Климовой, она предпочитает бег не на беговой дорожке, а в парке на свежем воздухе.