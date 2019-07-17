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Дмитрий Шепелев назвал себя «сумасшедшим папашей»

Телеведущий старается каждый день уделять время воспитанию ребенка.

Дмитрий Шепелев назвал себя «сумасшедшим папашей»
Дмитрий Шепелев считает себя сумасшедшим папашей/globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил в Instagram, что он не понимает тех людей, кто ставит свою карьеру выше воспитания ребенка. Гражданский супруг скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске вспомнил случай, который произошел на одном из корпоративных мероприятий.

Там один из руководителей произнес тост о том, как он предан работе. Менеджер сказал, что когда уходит из дома, его дети еще спят, а когда возвращается, то они уже спят. Как сказал Шепелев, его тогда потрясли эти слова до глубины души.

«Я стараюсь выстраивать свой день так, чтобы проводить с ребенком хотя бы час утром и два вечером. Понимаю, с точки зрения человека, который строит карьеру, это звучит абсурдно. Только я не хочу пропускать жизнь ребенка. Поэтому стараюсь успеть везде», — сказал телеведущий.

Кроме того, Дмитрий Шепелев поинтересовался у своих подписчиков, насколько правильно уделять две недели в году своим детям в отпуске, а все остальное время усердно работать. Как сказал телеведущий, он спрашивает совершенно без сарказма. При этом он заявил, что является сумасшедшим папашей и даже не собирается спорить по этому поводу со своими пользователями в социальных сетях.

Напомним, что Шепелев несколько лет не дает родным своей супруги видеть с сыном. Из-за этого телеведущий часто попадает под шквал критики.

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Дмитрий ШепелевЖанна ФрискеПлатон Шепелев

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Дмитрий Шепелев назвал себя «сумасшедшим папашей»
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