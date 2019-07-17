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Тодоренко полгода привыкала к статусу замужней женщины

Ведущая шоу «Пятница с Региной» не скрывает: они с мужем до сих пор не могут осознать, что стали родителями.

Тодоренко полгода привыкала к статусу замужней женщины
Регина Тодоренко (Фото: Instagram.com/reginatodorenko)

29-летняя Регина Тодоренко и ее возлюбленный музыкант Влад Топалов расписались в загсе еще в октябре. Однако свадебное торжество молодые люди организовали только спустя девять месяцев. Сама телеведущая утверждала, что уже и не помышляла о празднике. И даже не могла представить себя в фате и традиционном платье невесты. Именно избранник девушки настоял на том, чтобы они отметили это важное для их семьи событие.

Позже в одном из своих интервью певец рассказал, что им пришлось отложить торжество, но все же они обоюдно мечтали о красивом свадебном празднике. Хотели собрать за одним столом близких друзей и родственников. Однако из-за того, что Тодоренко находилась на последних месяцах беременности, им пришлось перенести всю организацию на более поздний срок. Первые месяцы брака новоиспеченные родители все внимание уделяли первенцу — сыну Михаилу, который появился на свет в декабре.

Телеведущая недавно призналась, что они с Владом еще не осознали свое родительство. Тодоренко полгода привыкала также и к своему новому статусу замужней женщины. Девушка не скрывает, что ей очень повезло с избранником, который готов идти на компромиссы и старается не замечать ее недостатков.

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Влад Топаловзвездные детиРегина Тодоренко

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Тодоренко полгода привыкала к статусу замужней женщины
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