«Не будьте как все»: Лисовец призвал женщин стремиться к индивидуальности

Стилист Влад Лисовец в студии программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призвал не смеяться над людьми, которые отличаются от других.

«Нужно не пытаться быть с остальными людьми. Надо быть самим собой. Не будьте как все. Сохраните свою индивидуальность. Мне вот именно такие люди симпатичны. У нас, правда, страна такая сложная. Всегда всех пытаются уровнять, поэтому выделиться психологически сложно», — заметил стилист.

Также стилист не поддержал тех женщин, кто идет, как он считает, самым простым путем, чтобы выделиться из толпы. Они, как он выразился, оголяют грудь и считают, что выглядят эффектно и оригинально. «Если хочешь быть эффектной, но не знаешь с чего начать — будь просто нежной», — сказал он.

По его словам, самый простой для многих путь к индивидуальности — это купить популярную и модную одежду, которая лучше всего распродается в магазинах. «Моя задача убедить женщин, что не нужно бояться надевать одежду на два размера больше. В такой одежде тоже можно быть сексуальной и привлекательной. Я советую отписываться от тех дам в соцсетях, кто пытается навязать остальным свои ориентиры в моде. Мозг запоминает их мысли, а надо все же быть каждой индивидуальной», — заявил стилист.