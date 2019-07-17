Влад Лисовец обвинил российских мужчин в чрезмерной расслабленности

Стилист Влад Лисовец в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» заявил, что в России большая часть мужчин пребывает в самоуверенной расслабленности. Мол, женщин все равно больше, поэтому есть осознание востребованности в любом случае. И из-за этого представители сильного пола частенько перестают следить за своей внешностью.

«Мне всегда приятно смотреть на нормальное мужское тело. Я вот когда ехал на эфир, то встретил мужчину с огромным животом и складками на теле. Он шел уверенным шагом. Его бодипозитиву, конечно, можно только поаплодировать. Но если все же у человека виден лишний вес, то нужно постараться от него избавиться. В моем понимании бодипозитив — это все-таки не значит, что ты жрешь, сколько хочешь. Это когда тебе легко, и ты чувствуешь себя нормально в своем весе», — заявил он.

Как заметил Лисовец, любая женщина в России должна быть красоткой. Только тогда она сможет приковать к себе мужское внимание. В Европе, как он уверен, картина совершенно другая. Там, наоборот, женщина расслабленная, а мужики ходят «в поисках симпотяшек».

Также Влад Лисовец заметил, что он привык носить костюмы только на официальные мероприятия. «Я стараюсь быть абсолютно легким и надевать все, что мне нравится. Недавно был на выставке и мне понравилось, что многие женщины находились там на волне бодипозитива. Накрашенных почти не было. Их не интересовало, что думают о них окружающие. Они не хотели обманывать себя и людей», — заметил стилист.