Галкин реалистично «помолодел», пока другие звезды «старели»

В Сети набирает обороты новый флешмоб — пользователи выкладывают фотографии того, как они будут выглядеть в старости или в молодости. В этом им помогает специальное приложение.

Новым трендом увлеклись и многие российские звезды. Они наперебой «старят» себя, после чего делятся результатами с подписчиками в соцсетях. В Сети уже появились снимки «пожилых» Филиппа Киркорова, Кристины Асмус, Ксении Собчак и многих других.

А вот Максим Галкин стареть не хочет, поэтому он решил «омолодиться» с помощью нового приложения.

«Я в старости», — с юмором подписал муж Примадонны новый снимок в Instagram, на котором он выглядит как 18-летний юноша.

Поклонники оценили шутку шоумена, а также сделали ему множество комплиментов.

«Ну приколист)))», «Вы как Алла Борисовна, с годами только краше», «Забавно, но, может, так и будет», «Красавчик», «Загадочная история Бенджамина Галкина», «Молодильные яблоки поел», — отметили подписчики в комментариях.

Больше всех из отечественных звезд интернет-пользователей напугал «старый» Филипп Киркоров. Поклонники считают, что артист будет стареть красиво и благородно, как его отец Бедрос.