ЗВЕЗДЫ

Меган Фокс одела сына в девичий сарафан

Актриса заявляет, что разрешает мальчикам одеваться, как им нравится.

Меган Фокс одела сына в девичий сарафан
Меган Фокс / www.instagram.com/meganfox/

Звезда «Трансформеров» Меган Фокс вышла на прогулку с маленькими сыновьями, одетыми в девичьи наряды. Папарацци засняли актрису вместе с супругом и детьми Боди, Джорни и Ноа на одной из улиц Лос-Анджелеса.

Младший сын был одет в желтые лосины и топ, средний — в футболку и шорты в лиловых оттенках, а старший ребенок Фокс и вовсе вышел на улицу в сарафане в цветочек. При этом все мальчики носят длинные волосы ниже плеч.

Снимки с прогулки актрисы с детьми уже появились на различных страницах в соцсети Instagram.

Ранее 33-летняя Меган Фокс объясняла то, что ее сыновья носят женскую одежду. По ее словам, она не запрещает детям выглядеть так, как им хочется. Ребята должны иметь возможность к самовыражению, отметила актриса.

В Голливуде это не единственный пример. Так, семилетний сын Шарлиз Терон не раз был замечен в девичьих нарядах на публике. Кроме того, Джексон тоже носит длинные волосы. Когда актрису спросили, почему она одевает сына как девочку, то она ответила, что он и есть… девочка.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Меган Фокснарядыодеждасын

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган Фокс одела сына в девичий сарафан
Интересно?
Поделись с друзьями: