Меган Фокс одела сына в девичий сарафан

Звезда «Трансформеров» Меган Фокс вышла на прогулку с маленькими сыновьями, одетыми в девичьи наряды. Папарацци засняли актрису вместе с супругом и детьми Боди, Джорни и Ноа на одной из улиц Лос-Анджелеса.

Младший сын был одет в желтые лосины и топ, средний — в футболку и шорты в лиловых оттенках, а старший ребенок Фокс и вовсе вышел на улицу в сарафане в цветочек. При этом все мальчики носят длинные волосы ниже плеч.

Снимки с прогулки актрисы с детьми уже появились на различных страницах в соцсети Instagram.

Ранее 33-летняя Меган Фокс объясняла то, что ее сыновья носят женскую одежду. По ее словам, она не запрещает детям выглядеть так, как им хочется. Ребята должны иметь возможность к самовыражению, отметила актриса.

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В Голливуде это не единственный пример. Так, семилетний сын Шарлиз Терон не раз был замечен в девичьих нарядах на публике. Кроме того, Джексон тоже носит длинные волосы. Когда актрису спросили, почему она одевает сына как девочку, то она ответила, что он и есть… девочка.