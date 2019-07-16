Пегова в пышном платье попросила фанатов не комментировать ее беременность

В разгар летнего сезона звезды продолжают делиться фотографиями с отдыха. Актриса Ирина Пегова для отпуска выбрала Лазурный берег, где она отдыхает с начала июля вместе с дочерью. 41-летняя артистка практически ежедневно публикует фотографии из отпуска на радость своим поклонникам.

В этот раз Пегова поделилась серией снимков с галечного пляжа, по которому она разгуливает в романтичном белом пышном платье. Предвосхищая возможные комментарии, Ирина попросила поклонников не писать о ее беременности. Актриса не в положении, а лишь предпочитает подобный фасон платьев.

«Море, любовь моя! Только не комментируйте про беременность, я просто люблю такой фасон!!» — подписала фотографии в Instagram 41-летняя артистка.

Подписчики прислушались к просьбе Пеговой и сделали комплимент ее романтичному образу.

«Очень красивое платье, люблю белое и шитье», «Очень красивое платье. И вам очень идёт», «Очень нежное платье», «Прямо девочка-девочка))) Мне тоже нравятся такие платья. Смотрятся очень красиво», «Невеста», — написали интернет-пользователи в комментариях.

Напомним, что ранее Ирина Пегова продемонстрировала публике пышные формы в купальнике на французском побережье и собрала множество комплиментов.