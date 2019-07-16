Киркоров вслед за коллегами «состарил» себя и объявил флешмоб закрытым

В Сети набирает популярность флешмоб, где люди с помощью специального приложения могут увидеть, как они будут выглядеть в пожилом возрасте. Интернет-тренд не обошел стороной и российских звезд. Реалистично «состарить» себя успели Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Ксения Собчак, Кристина Асмус, Гарик Харламов и многие другие.

Не остался в стороне и король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Он тоже «состарил» себя в специальном приложении, а результат опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

«#faceappchallenge объявляю закрытым!» — подписал фотографию пожилого Филиппа Бедросовича артист.

Впрочем, далеко не все поклонники оценили снимок. По словам некоторых фанатов, Киркорову еще рано думать о старости. Подписчики также привели в пример его отца Бедроса, который, по их мнению, стареет очень красиво и благородно.

«Какой ужас, Филипп уберите это, вы никогда так выглядеть не будете, посмотрите на своего отца, как он красиво стареет, я думаю вы тоже будете в старости выглядеть достойно», «Вот ужас», «Не спешите стареть», «Тут Вам явно больше 100!», «Жесть», «Даже не похож на звезду Филиппа, «Филипп, Вы такой никогда не будете, у Вас гены другие. Посмотрите на Бедроса!!!» — отметили поклонники в комментариях.