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Принц Луи получил модные кроссовки от легенды тенниса

Знаменитый спортсмен Стэн Смит передал мальчику ценный подарок.

Принц Луи получил модные кроссовки от легенды тенниса
Принц Луи / global look press

Кейт Миддлтон и принц Уильям — большие поклонники тенниса. Так, герцогиня Кембриджская является патроном Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, а ее сыну, принцу Джорджу, игру в теннис преподает сам Роджер Федерер.

Не исключено, что вскоре поклонники королевской семьи увидят на корте и маленького Луи, ведь на днях он получил ценный подарок от легенды тенниса Стэна Смита. Презент бывший спортсмен вручил Кейт Миддлтон на финале Уимблдонского турнира, пишет портал Express.co.uk.

Бывший чемпион мира передал герцогине Кембриджской пару кроссовок для игры в теннис из линии Adidas Stan Smiths маленького размера. На одном из них Смит даже оставил собственный автограф, сделанный золотыми чернилами. Подарок был сделан в честь дня рождения малыша — в конце апреля принцу Луи исполнился год. Спортсмен передал его с опозданием.

Что касается Джорджа, то его успехам в теннисе можно только позавидовать. Так, недавно Роджер Федерер похвалил технику игры мальчика, назвав ее «хорошей».

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что маленький принц Луи донашивает вещи за своим дядей — принцем Гарри. Необычное открытие сделали недавно британские журналисты.

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Британская королевская семьяКейт Миддлтонподарокпринц Луитеннис

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Принц Луи получил модные кроссовки от легенды тенниса
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