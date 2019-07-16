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Сафронов увидел заслугу Галкина в эстрадном долголетии Пугачевой

По его мнению, Примадонна давно покончила бы с сольной карьерой, не будь любимого мужа.

Сафронов увидел заслугу Галкина в эстрадном долголетии Пугачевой
Никас Сафронов считает, что Примадонна продолжит выступать на сцене/globallookpress.com

Никас Сафронов заявил, что Алла Пугачева до сих пор на сцене благодаря своему супругу, телеведущему Максиму Галкину, который вдохновляет ее на новые выступления. Как считает художник, Примадонне еще рановато на пенсию. Она не сказала своего последнего слова на эстраде.

Сафронов считает, что Пугачева так долго на сцене благодаря Галкину/globallookpress.com

Никас Сафронов отметил, что люди до сих пор не потеряли интереса к выступлениям Примадонны. Он напомнил, что в Москве перед ее концертом в Кремлевском дворце был огромный ажиотаж. Как уверен художник, участь пенсионерки, которая занимается в саду цветочками, Примадонне явно не грозит.

«Пугачева – легенда, певица, которую боготворят. Но даже божеству периодически требуются внимание публики, ощущение востребованности и понимание того, что ты творишь не впустую, что твои песни нужны, их ждут», – считает художник.

Как заметил Никас Сафронов, ему очень нравится союз Пугачевой и Галкина. По уверению Сафронова, юморист заряжает супругу энергетикой и настроем на новые свершения на сцене. Он не считает, что браки, где между людьми большая разница в возрасте, обречены. Талантам такие отношения могут давать дополнительный толчок для творчества, что и произошло в данной звездной паре, сообщает портал Dni.ru.

Отметим, что сама Алла Пугачева со своим семейством уже несколько недель отдыхает в Юрмале. На днях вместе с мужем и детьми они посетили зоопарк. Вместе с ними туда же отправились композитор Игорь Николаев с женой певицей Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой. Максим Галкин делился ранее смешным видео из зоопарка. Во время записи супруга телеведущего назвала его в шутку «ласковым и нежным зверем». Добавим, что на Рижском взморье Примадонна и Галкин проводят далеко не первое лето. Там они снимают огромный особняк.

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Алла ПугачеваИгорь НиколаевМаксим ГалкинНикас СафроновЮрмала

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Сафронов увидел заслугу Галкина в эстрадном долголетии Пугачевой
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