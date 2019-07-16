ЗВЕЗДЫ

Софи Тернер положила конец флешмобу с бутылкой

Звезде «Игры престолов» надоели видео с трюком Стейтема.

Софи Тернер положила конец флешмобу с бутылкой
Софи Тернер надоел флэшмоб Стейтема. Фото: globallookpress.com

Флешмоб с бутылкой, ставший небывало популярным после видео актера Джейсона Стейтема, многим успел надоесть. Первой знаменитостью, призвавшей прекратить поток вирусных роликов с открыванием бутылки, стала Софи Тернер.

Звезда «Игры престолов» записала собственное видеообращение. На кадрах, опубликованных в Instagram, Софи расположилась в кресле на борту самолета. Она делает вид, что в следующую секунду ловко свинтит крышку с бутылки, которую держит ее спутник, но вместо этого просто открывает ее.

«Кто-то должен это сделать. Прекратите это. Сейчас же!» – эмоционально заявила артистка.

Затем она невозмутимо отпивает из бутылки, а за кадром слышится смех мужчины, снимавшего всю сцену на смартфон. Предположительно, в самолете вместе с Софи был ее супруг Джо Джонас.

Напомним, трюк с бутылкой повторили не только западные знаменитости, но и российские звезды. К флешмобу присоединились Анастасия Волочкова, экс-избранница Тимати Алена Шишкова, Гарик Харламов, Гоша Куценко и даже певица Нюша, которой удалось открыть сосуд с помощью… тверка.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramактрисаДжейсон СтейтемСофи Тернерфлэшмоб

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Софи Тернер положила конец флешмобу с бутылкой
Интересно?
Поделись с друзьями: