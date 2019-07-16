Софи Тернер положила конец флешмобу с бутылкой

Флешмоб с бутылкой, ставший небывало популярным после видео актера Джейсона Стейтема, многим успел надоесть. Первой знаменитостью, призвавшей прекратить поток вирусных роликов с открыванием бутылки, стала Софи Тернер.

Звезда «Игры престолов» записала собственное видеообращение. На кадрах, опубликованных в Instagram, Софи расположилась в кресле на борту самолета. Она делает вид, что в следующую секунду ловко свинтит крышку с бутылки, которую держит ее спутник, но вместо этого просто открывает ее.

«Кто-то должен это сделать. Прекратите это. Сейчас же!» – эмоционально заявила артистка.

Затем она невозмутимо отпивает из бутылки, а за кадром слышится смех мужчины, снимавшего всю сцену на смартфон. Предположительно, в самолете вместе с Софи был ее супруг Джо Джонас.

Напомним, трюк с бутылкой повторили не только западные знаменитости, но и российские звезды. К флешмобу присоединились Анастасия Волочкова, экс-избранница Тимати Алена Шишкова, Гарик Харламов, Гоша Куценко и даже певица Нюша, которой удалось открыть сосуд с помощью… тверка.