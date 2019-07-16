Дайнеко объяснила, почему прячет дочь от фотокамер

Выпускница «Фабрики звезд» до сих пор скрывает от общественности свою трехлетнюю дочку.

32-летняя Виктория Дайнеко воспитывает маленькую дочь. Своего первенца исполнительница родила в октябре 2015 года от барабанщика Дмитрия Клеймана. Однако даже появление общего ребенка не спасло отношения молодых людей. Так, в 2017 году стало известно, что знаменитость оформила развод, оставив за собой право воспитывать дочь. Разумеется, певица не препятствует экс-возлюбленному видеться с наследницей. Она разумно полагает, что малышка должна чувствовать отцовскую любовь и поддержку.

В недавнем интервью Виктория объяснила, почему она до сих пор прячет ребенка от общественности, скрывая дочь от камер репортеров.

«Я считаю, что она должна сама принять решение о своей публичности», — отметила Виктория Дайнеко в интервью Hello!.

К слову, личико своей дочери Анастасии долгое время не показывала и Кристина Асмус. Однако, когда малышка подросла, супруга Гарика Харламова все-таки удовлетворила интерес публики, разместив семейные кадры с наследницей.

Кстати, Дайнеко отметила, что со временем интерес к ее приватной жизни стал спадать. Якобы папарацци угомонились и оставили ее семейную жизнь в покое. Словом, исполнительница смогла беспрепятственно наслаждаться своим материнством, не боясь того, что они с дочерью попадут в объектив фотокамер.